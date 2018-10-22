Лікар порадив, як українцям пережити перехід на зимовий час

Лікар дав поради українцям у зв'язку з переведенням годинників 28 жовтня.

У ніч на 28 жовтня стрілки годинників переводять на годину назад. Багатьох людей перехід на зимовий час вибиває з колії.

У ці дні організм переживає стрес, й пацієнти скаржаться на скачки тиску, головний біль, слабкість і млявість, пояснив "Фактам" сімейний лікар амбулаторії Центру первинної медико-соціальної допомоги № 1 Святошинського району м. Києва Сергій Єлшанський.

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"Може знижуватися працездатність, виникати сонливість або навпаки безсоння, зникати апетит. Зазвичай додається роботи у «швидкої», якій доводиться виїжджати на інфаркти, інсульти", - зазначив він.

Лікар радить щодня вчасно (хоча б не пізніше 11 години вечора) лягати спати.

"Щоб добре виспатися, замість того щоб дивитися телевізор або читати новини на планшеті або телефоні, вийдіть на вечірню прогулянку. Спати потрібно не менше семи-восьми годин. Частіше готуйте страви з моркви, буряка, гарбуза, їжте більше яблук і зелені. Овочі й фрукти, які ще не заклали в сховища, найбільш багаті корисними вітамінами А, С, групи В, а також мікроелементами. Вранці корисно приготувати тонізуючий чай: трохи подрібненого імбиру і скибочку лимона заправити чайною ложкою меду і залити окропом. За можливості частіше бувайте на свіжому повітрі", - наголосив Єлшанський.

Як повідомляв УНІАН, за традицією, в останню неділю жовтня 2018 року в Україні відбудеться перехід на зимовий час. У ніч з 27 на 28 жовтня о 4.00 стрілки годинників потрібно перевести на годину назад – на 3.00 – і поспати.