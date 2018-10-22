Михайло Поплавський презентував авторську книгу "Ректор" у Кембриджському університеті

На презентації були присутні ректори європейських вишів, представники української діаспори у Європі, студенти і колеги з України.

Легендарний "Юний орел" Михайло Поплавський у всесвітньовідомому вузі — Кембриджському університеті (Великобританія) презентував нову авторську книгу "Ректор", яку присвятив 25-річчю своєї діяльності керівника головного в країні вишу культури і мистецтв.

На презентації були присутні ректори європейських вишів, представники української діаспори у Європі, студенти і колеги з України.

У теплій та дружній атмосфері гості, гортаючи сторінки, із захватом слухали життєві історії від автора.

Професор Кембриджського університету Рeter GH Milbark під час автограф-сесії зауважив, що книга цікава і доступно розповідає про історію створення бренду — Університету культури, про інноваційні іміджеві та маркетингові стратегії, до того ж вона має наукову та історичну цінність, бо в ній відображено особливості становлення української системи освіти.

З нагоди цієї події на своїй сторінці у Instagram Михайло Поплавський зазначив: "Для мене велика честь і відповідальність виступати у навчальному закладі світового рівня! Ця книга про успіх, вірність мрії та сміливість мріяти. Про мою формулу щастя — емоційний інтелект із творчо-прикладним характером! Про азарт у досягненні мети і мету, яка стає шляхом довжиною в життя. Коли мене запитали, що ж є головною справою мого життя, я відповів — університет, а головною суспільною роллю — ректор!".

Новинка вже отримала захоплені відгуки читачів.

"Я ледь втримала в руках цей фоліант. Він великий і важкий, бо розповідає про велику і непросту історію Ректора, його тернистий шлях "від джерел" до "ректорського керма"... Бренд країни — це щоденна праця, перманентний процес пошуків і дії. Може тому він, Михайло Поплавський, сьогодні збирає під своїми знаменами всіх тих, хто розуміє, що сила бренду "УКРАЇНА" в його емоційному наповненні, тих, хто щомиті інвестує частку свого "Я" Батьківщині, відправляючи частину свого ресурсу в загальний репозиторій енергій, звідки черпає і черпатиме сили велика країна і великий народ", — оцінила книгу брендмейкер Вілена Воронова у своїй рецензії на "Ректора".

Книга "Ректор" посіла почесне місце у Бібліотеці Кембриджського університету.