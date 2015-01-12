Більшість лікарень в Донецькій області знаходяться на підконтрольній бойовикам території

Про це повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

"На території, підконтрольній Україні, працює тільки 34,5% від загальної кількості лікарів області та 43% середніх медичних працівників",- уточнили в прес-службі.

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При цьому, як інформує обласна влада, всі медичні установи, крім 22-х будинків десяти закладів охорони здоров'я, зруйнованих внаслідок бойових дій, продовжують надавати екстрену та планову медичну допомогу в необхідному обсязі.