Більшість лікарень в Донецькій області знаходяться на підконтрольній бойовикам території
16:23, 12 січня 2015Суспільство
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На території Донецької області, підконтрольній українській владі, залишилося 145 з 335 закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу населенню.
Більшість лікарень у Донецькій області - на підконтрольній бойовикам території /Фото: УНІАН
Про це повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.
"На території, підконтрольній Україні, працює тільки 34,5% від загальної кількості лікарів області та 43% середніх медичних працівників",- уточнили в прес-службі.
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При цьому, як інформує обласна влада, всі медичні установи, крім 22-х будинків десяти закладів охорони здоров'я, зруйнованих внаслідок бойових дій, продовжують надавати екстрену та планову медичну допомогу в необхідному обсязі.
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