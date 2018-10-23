Представлення наукової школи вітчизняного парламентаризму у стінах Верховної Ради України

24 жовтня 2018 року о 12.00 год. у Верховній Раді України за адресою: вул. Грушевського, 18/2 к. 12 відбудеться науково-практична дискусія на тему: «Парламентаризм в Україні: запрошення до полілогу».

Захід відбудеться за ініціативи Громадської організації «Академія парламентаризму» і кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, діяльність яких спрямована на розвиток Наукової школи вітчизняного парламентаризму.

Своєю місією школа вважає науково-просвітницьку діяльність, експертно-аналітичний супровід функціонування Верховної Ради України, розробку практичних науково-обґрунтованих рекомендацій з реформування українського законодавчого органу та формування активної та відповідальної громадськості.

Представники Наукової школи вітчизняного парламентаризму вважають своїм патріотичним обов’язком спрямувати власний інтелектуальний ресурс на розвиток вітчизняного парламентаризму, відновлення довіри до представницької влади та формування загальної політичної культури і свідомості суспільства. Наукові здобутки, а також потенціал школи є достатніми для здійснення політичного аудиту діяльності Парламенту України та розробки спільного з парламентарями і громадськістю стратегічного плану дій з розвитку парламентаризму в Україні.

Науково-практична дискусія передбачається за такими напрямками:

Парламентаризм і парламент у політичному дискурсі.

Парламентсько-президентська республіка: зарубіжний досвід та українські реалії.

Удосконалення парламентських процедур як складова реформи Верховної Ради України.

Політична корупція: запобігання її проявів у парламентській діяльності.

Удосконалення експертно-аналітичного забезпечення законотворчого процесу.

Вектори розвитку Наукової школи вітчизняного парламентаризму.

Модератор: Валентина Гошовська, президент ГО «Академія парламентаризму», д.політ.н., професор, завідувач кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України.

Довідково. Єдина в Україні кафедра парламентаризму та політичного менеджменту створена за ініціативи відомого науковця, державного діяча Валентини Гошовської понад 10 років тому в НАДУ при Президентові України. Науково-педагогічний колектив кафедри представлений 11 докторами та 12 кандидатами наук, якими видано низку унікальних наукових та навчально-методичних праць з проблем парламентаризму. За час свого функціонування кафедра підготувала понад 500 магістрів, серед яких 53 особи – працівники Апарату Верховної Ради України, 11 - народних депутатів. Наукові досягнення кафедри лягли в основу формування Наукової школи вітчизняного парламентаризму, в межах розвитку якої підготовлено 6 докторів та 11 кандидатів наук.

Контактна особа

Даниленко Лідія Іванівна

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