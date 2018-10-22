Почався найскладніший тиждень: астролог попередив про небезпеку 23-31 жовтня

З 29 по 31 жовтня, за словами експерта, буде небезпечний період, тому в ці дні краще не літати літаками.

Найскладніший період жовтня 2018 року - період з 23 по 31 число.

Про це в коментарі "Главреду" розповів астролог Влад Росс.

"24 жовтня у нас повний місяць, і поблизу нього (з 23 по 25 жовтня) можуть бути різні несподівані ситуації. Але з іншого боку, можуть бути різні осяяння і корекція планів. В ці дні просто скажена інтуїція. На людей в ці дні може зійти одкровення божественного плану. Тому прислухайтеся до своєї інтуїції", - зазначив Росс.

З 29 по 31 жовтня, за словами експерта, буде небезпечний період, тому в ці дні краще не літати літаками.

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"Буде дуже жорсткий аспектний Уран. Тому в цей час можуть бути аварійні ситуації, пов'язані з літаками і енергетикою", - заявив Росс.

Астролог також зазначив, що 23-31 жовтня стане тижнем розлучень.

"Жовтень стане місяцем, коли можуть помирати взаємини. Особливо болючі розриви можуть відбуватися з 23 по 31 жовтня. Венера буде в жорсткій позиції до Урану, буде хрестова ситуація, тобто складна, дискомфортна і безкомпромісна. У цей час може статися втрата грошей, руйнування шлюбів, конфлікти між партнерами, судові розгляди. Це найбільш дисонансний і негармонійний період, коли відносини найбільш складні", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, астролог розповів, які небезпеки чекають на українців у жовтні.