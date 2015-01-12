В Україні припинено харчування дітей-чорнобильців

Про це повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики. Як пояснюють у відомстві, це пов'язано з необхідністю налагодити організацію харчування дітей-чорнобильців за новою схемою, оскільки з 1 січня 2015 року ця функція від Мінсоцполітики передана на регіональний рівень.

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Зокрема, Мінсоцполітики, як головний розпорядник бюджетних коштів, буде розподіляти кошти розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня - обласним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення, - пропорційно чисельності постраждалих дітей. У свою чергу, згадані структурні підрозділи будуть укладати договори та здійснювати оплату послуг організаторам харчування на підставі актів про надані послуги, погоджених з керівниками навчальних закладів та засвідчених відділом освіти за місцем розташування навчального закладу.

«Оскільки для налагодження цієї роботи потрібен певний час (орієнтовно процедура закупівель триватиме 2,5 місяці), Мінсоцполітики інформує, що з 12 січня харчування постраждалих дітей припиняється», - йдеться в повідомленні.

У той же час у відомстві запевняють, що дітям, які не забезпечені харчуванням, буде проведена виплата щомісячної грошової компенсації дітям віком від 6 до 10 років - 180 грн, від 11 до 14 років - 185 грн, від 15 до 18 років - 190 грн на місяць, пропорційно навчальним дням (необхідний обсяг коштів передбачено в державному бюджеті на 2015 рік).

Для отримання зазначеної компенсації батькам дітей необхідно звернутися до підрозділу з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій (за місцем реєстрації) з відповідною заявою та довідкою з навчального закладу, зазначили в прес-службі.

В Україні право на пільгу щодо забезпечення безкоштовним харчуванням мають понад 231 тис. дітей в 12 областях - Вінницькій, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській.