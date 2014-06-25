Чорнобильці перекрили вулицю Грушевського біля Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, група чисельністю близько 100 осіб ходить безперервно через пішохідний перехід, не даючи таким чином автотранспорту рухатись по вулиці Грушевського в обидва боки.

Мітингувальники кажуть, що вимагатимуть від уряду виконання закону, який передбачає виплат у повному обсязі з інвалідності.

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