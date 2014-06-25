Чорнобильці перекрили вулицю Грушевського біля Кабміну
12:55, 25 червня 2014Політика
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Чорнобильці перекрили вулицю Грушевського біля Кабінету міністрів, вимагаючи виплат, передбачених законодавством, зокрема пенсій по інвалідності.
Кабмін пікетують / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, група чисельністю близько 100 осіб ходить безперервно через пішохідний перехід, не даючи таким чином автотранспорту рухатись по вулиці Грушевського в обидва боки.
Мітингувальники кажуть, що вимагатимуть від уряду виконання закону, який передбачає виплат у повному обсязі з інвалідності.
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