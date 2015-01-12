У Донецьку в результаті обстрілу загорівся газопровід (фото, відео)
17:34, 12 січня 2015Суспільство
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У Київському районі Донецька на перетині вулиць Арістова і Благовіщенської в результаті артобстрілу загорівся газопровід.
У Донецьку в результаті обстрілу загорівся газопровід / 62.ua
Про це повідомляє місцеве видання 62.ua. За словами очевидців, кілька стовпів чорного диму від палаючих будинків видно на пр. Засядька, вул. Благовіщенській та по проспекту Партизанському.
За словами очевидців, кілька стовпів чорного диму від палаючих будинків видно далеко / 62.ua
62.ua
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