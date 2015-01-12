У Донецьку в результаті обстрілу загорівся газопровід (фото, відео)

17:34, 12 січня 2015
Суспільство
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У Київському районі Донецька на перетині вулиць Арістова і Благовіщенської в результаті артобстрілу загорівся газопровід.

В Донецке в результате обстрелов загорелся газопровод / 62.ua

Про це повідомляє місцеве видання 62.ua. За словами очевидців, кілька стовпів чорного диму від палаючих будинків видно на пр. Засядька, вул. Благовіщенській та по проспекту Партизанському.

По словам очевидцев, несколько столбов черного дыма от горящих домов видны далеко / 62.ua
62.ua
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