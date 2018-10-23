Влада Греції відмовилась екстрадувати до Іспанії капітана-українця, який обвинувачується в наркоторгівлі

Прокурор направив до Іспанії запит з проханням повідомити причину, з якої вимагають передати громадянина України.

Сьогодні влада Греції через відсутність обґрунтування для екстрадиції відмовилася передати Іспанії капітана іноземного судна Erato - жителя Одеси Володимира Шемонаєва, який був затриманий в Афінах по лінії Інтерполу нібито за підозрою в причетності до наркоторгівлі.

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Про це УНІАН повідомила дочка капітана Шемонаєва Алла Кирилюк.

За її словами, 23 жовтня грецький прокурор, розглянувши відповідні документи, відмовився від процедури екстрадиції у зв'язку з відсутністю відповідних аргументів іспанської сторони.

«Зараз ситуація така: на сьогодні відповідні органи Іспанії не аргументували, в чому саме підозрюється батько і з якої причини має бути переданий з Греції до Іспанії», - сказала Кирилюк.

Вона також додала, що представник захисту клопотав про зміну запобіжного заходу Шемонаєву - з тримання у в'язниці суворого режиму Корідаллос на домашній арешт. Однак в цьому було відмовлено, і на сьогодні 58-річний українець залишається в ув'язненні.

Прокурор також направив до Іспанії відповідний запит з проханням повідомити причину, з якої вимагають передати українця.

Кирилюк додала, що у її батька - 30-річний досвід роботи на суднах, з яких 25 років - капітаном.

«За ці роки ні у кого ніколи не було нарікань на роботу, виконання професійних обов'язків мого батька», - наголосила Кирилюк.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в Греції був заарештований український капітан іноземного судна Erato, яке знаходилося в районі «із підозрілою активністю», пов'язаною з торгівлею наркотиками.

Зокрема, 58-річний житель Одеси Володимир Шемонаєв працював капітаном на контейнеровозі Erato (IMO: 9472103, MMSI: 636015002, позивний A8XZ4, прапор Ліберії). По закінченню рейсу, прямуючи в Україну, на початку жовтня Шемонаєв був затриманий в аеропорту Афін за запитом Інтерполу.

Підставою для таких дій грецьких правоохоронців стала інформація про перебування судна Erato «в районі з підозрілою активністю». При цьому, саме судно після затримання українця безперешкодно залишило Афіни і на даний час продовжує працювати. Крім того, весь екіпаж змінився і безперешкодно відбув додому.

Сама справа, в рамках якої затримано громадянина України, розглядається компетентними органами Іспанії, і влада Греції заявила про наміри екстрадиції Шемонаєва саме до цієї країни.

Наразі українець утримується в Корідаллосі – найбільшій грецькій в'язниці суворого режиму. Родичі заарештованого припускають, що під «районом з підозрілою активністю» мається на увазі те, що частина рейсу контейнеровозу Erato здійснювалася на Колумбію, де мають місце факти незаконної торгівлі наркотиками. Нібито в зазначеному районі було затримано яхту з наркотиками, і час її затримання збігся з періодом перебування там Erato. Нібито у правоохоронців виникли питання, яким чином наркотики опинилися на борту яхти.