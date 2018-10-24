На Львівщині помер постраждалий у лобовій ДТП поліцейський

Поліцейський помер, не приходячи до тями.

23 жовтня у лікарні помер патрульний поліцейський Остап Кутний, який постраждав внаслідок аварії на міжнародній трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська на Львівщині.

Про це повідомила прес-служба Патрульної поліції України.

Остап Кутний помер, не приходячи до тями. Отримані ним травми виявилися несумісні з життям. У 31-річного поліцейського вдома залишився 4-річний син.

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"Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким Остапа, усім, хто його любив та поважав. У ці найважчі хвилини ми сумуємо разом з вами і схиляємо голови перед його світлою пам'яттю. Вічний спокій його душі…", - заявили у Патрульній поліції.

Нагадаємо, 20 жовтня на міжнародній трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська сталася смертельна ДТП. Лоб у лоб на швидкості зіштовхнулися вантажівка DAF та легковий автомобіль Toyota Prius патрульної поліції Львівської області. На місці трагедії загинув 22-річний патрульний поліцейський Назарій Присташ. Його 31-річний колега лейтенант Остап Кутний був госпіталізований у важкому стані.