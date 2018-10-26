День автомобіліста 2018: коли відзначається, історія свята

День автомобіліста отримав статус офіційного державного професійного свята в 1993 році.

День автомобіліста і дорожника традиційно відзначається в Україні щорічно в останню неділю жовтня.

У цьому році свято припадає на 28 жовтня. Як відомо, День автомобіліста отримав статус офіційного державного професійного свята в 1993 році.

13 жовтня 1993 року в Києві, перший президент України Леонід Кравчук «на підтримку ініціативи працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства України», підписав Указ № 452/93 «Про день автомобіліста і дорожника».

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Однак свято відзначали ще в СРСР, тоді воно називалося День працівників автомобільного транспорту. Після розпаду СРСР Україна зробила цей празник загальним для працівників дорожньої галузі та автомобілістів.

День автомобіліста — це професійне свято не тільки водіїв, а й ремонтних робітників, інженерів, керівників автотранспортних підприємств.

Багато українських автоклубів в цей день проводять свої клубні заходи, зустрічі і зльоти.