Буду красти і нічого мені не буде: журналіст показала скандал з ромами на вулицях Києва (відео)

За словами журналістки, активісти доставили жінок до райвідділку поліції, тому що вони «людей грабували серед білого дня».

На вулицях столиці жінки ромської національності були викриті на крадіжці, а через кілька годин влаштували на вулиці скандал.

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Про це в Facebook повідомила журналіст Лілія Рагуцька, яка опублікувала відео інциденту.

«Та нє фоткай! Я тєбя уб‘ю! Уб‘ю тєбя! - верещала мені сьогодні ота мила дівчина ромської національності, намагаючись видерти з рук телефон. Інша її приятелька тим часом впевнено розказувала: «буду воровать і нічєго мнє за ето нє будєт». І таки нє будєт, враховуючи, що за пару годин до цього цих же кралечок активісти доправили до райвідділку, бо вони людей грабували серед білого дня», - зазначила вона.

Раніше активісти організації С14 вигнали з-під південної сторони Київського вокзалу ромів і бездомних, які жили прямо на лавочках.