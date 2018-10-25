этот материал доступен на русском

Буду красти і нічого мені не буде: журналіст показала скандал з ромами на вулицях Києва (відео)

17:02, 25 жовтня 2018
Суспільство
2144 0
Роми потрапили у скандал на вулицях Києва / Скріншот - Facebook, Лілія Рагуцька

Читайте такожВ Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання паспорта

Про це в Facebook повідомила журналіст Лілія Рагуцька, яка опублікувала відео інциденту.

«Та нє фоткай! Я тєбя уб‘ю! Уб‘ю тєбя! - верещала мені сьогодні ота мила дівчина ромської національності, намагаючись видерти з рук телефон. Інша її приятелька тим часом впевнено розказувала: «буду воровать і нічєго мнє за ето нє будєт». І таки нє будєт, враховуючи, що за пару годин до цього цих же кралечок активісти доправили до райвідділку, бо вони людей грабували серед білого дня», - зазначила вона.

Раніше активісти організації С14 вигнали з-під південної сторони Київського вокзалу ромів і бездомних, які жили прямо на лавочках.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#скандал#роми