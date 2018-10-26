"Все було готово": останнім бажанням Карачецова було відзначити день народження у колі друзів - ЗМІ

Актор помер за день до свого 74-річчя.

Останнім бажанням актора Миколи Караченцова, який сьогодні помер у віці 73 років, було відсвяткувати свій день народження, який повинен був відбутися завтра.

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Все необхідне для свята вже було підготовлено, друзі повинні були відвідати актора у лікарні, повідомляє Telegram-канал Mash.

"Останнім бажанням Карачецова було побачити всіх друзів на свій день народження — завтра. Для свята все було готове: кульки і торт замовили, запросили друзів — до лікарні. Не встигли", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 жовтня, знаменитий радянський актор Микола Караченцов помер у лікарні. Актор довгі роки боровся з раком. Останні два дні він був у дуже важкому стані. Цим ранком у нього відмовили нирки.