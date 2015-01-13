Опубліковано відео обстрілу Донецького аеропорту

В інтернеті опублікували відео сильних обстрілів неподалік Донецького аеропорту. Вибухи лунали з інтервалом в декілька секунд, їх зафіксували близько 17:10.

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Раніше повідомлялося, що вночі бойовики обстріляли аеропорт РСЗВ "Град", а сьогодні вогонь вівся по новому терміналу з двох танків і важкої артилерії. В результаті нічного обстрілу впала диспетчерська вишка. Сьогодні вдень у прес-центрі АТО повідомили, що ситуація в донецькому аеропорту стабілізована.