Опубліковано відео обстрілу Донецького аеропорту
18:36, 13 січня 2015Суспільство
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Бойовики обстріляли аеропорт РСЗВ "Град", сьогодні вогонь вівся по новому терміналу з двох танків і важкої артилерії.
REUTERS
В інтернеті опублікували відео сильних обстрілів неподалік Донецького аеропорту. Вибухи лунали з інтервалом в декілька секунд, їх зафіксували близько 17:10.
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Раніше повідомлялося, що вночі бойовики обстріляли аеропорт РСЗВ "Град", а сьогодні вогонь вівся по новому терміналу з двох танків і важкої артилерії. В результаті нічного обстрілу впала диспетчерська вишка. Сьогодні вдень у прес-центрі АТО повідомили, що ситуація в донецькому аеропорту стабілізована.
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