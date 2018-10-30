Моряки, яких окупанти тримали в Криму, повернулися в Україну не по обміну - Денісова

Омбудсмен підкреслила, що це був не обмін.

Сім моряків, які незаконно утримувалися окупантами в Криму, повернулися в Україну.

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Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"7 громадян, які незаконно утримувалися в Криму, повернулися в Україну! Зараз вони вже прямують додому", - написала Денісова.

Мова йде про трьох членів екіпажу судна "ЯМК-0041" Сергія Калініченка, Олега Блока та Руслана Скрипника і про чотирьох членів екіпажу судна "ЯОД 21-05" Олександра Лисенюка, Геннадія Онгурова, Олега Іващенка та В'ячеслава Івасенка.

Омбудсмен підкреслила, що це був не обмін. "Моряки судна "Норд", які сьогодні також повернулися в Крим, вільно пересувалися по території України. Їх, на відміну від українців в Криму, ніхто не утримував", - зазначила Денісова