Моряки "Норду" можуть повертатися до Криму як громадяни України, а капітану загрожує до 5 років – прокуратура

У прокуратурі АРК зазначили, що члени екіпажу не є фігурантами кримінального провадження, відкритого проти капітана судна.

Екіпаж риболовецького судна "Норд", затриманого 25 березня українськими прикордонниками в Азовському морі, може вільно повернутися до Криму за українськими документами, виданими до окупації Криму Росією, а капітану загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомив заступник начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим Єгор Ребров в ефірі радіо "Крим.Реаліі", відео якого розмістила прокуратура АР Крим у соціальній мережі Facebook.

"На сьогодні кримінальне провадження ще перебуває на стадії досудового розслідування. В основному це пов'язано з проведенням судових експертиз. Коли будуть отримані висновки, його буде закінчено", - сказав Ребров.

При цьому його запитали, про які покарання може йти мова щодо моряків судна "Норд" і його капітана.

"Екіпажу судна "Норд" нічого не загрожує. До них правоохоронні органи Автономної Республіки Крим ніяких претензій, скажімо так, не мають. З ними були проведені всі необхідні процесуальні дії. Вони є свідками. На сьогоднішній момент вони як громадяни України можуть цілком на законних підставах повернутися додому. Чому вони цього не роблять, це питання більше до них", - зазначив Ребров.

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Зокрема, він заявив, що моряки можуть повернутися до окупованого Криму за українськими паспортами, виданими до анексії півострова. За його словами, у них є паспорти громадян України.

"Вони можуть через КПВВ, що передбачено постановою Кабміну про порядок в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію, залишити територію материкової України і в'їхати до себе додому на тимчасово окуповану територію", - пояснив представник прокуратури.

"Щодо капітана судна "Норд"- йому оголошено підозру в скоєнні двох кримінальних правопорушень: порушення порядку в'їзду-виїзду з тимчасово окупованої території (стаття 332 пункт 1 Кримінального кодексу України) і заняття незаконним рибним промислом (ст. 249 Кримінального кодексу України)", - зазначив він.

У зв'язку з цим Ребров підкреслив, що перше правопорушення передбачає до 5 років позбавлення волі, а друге - покарання у вигляді штрафів.

Окремо він сказав, що не може коментувати можливість обміну членів екіпажу, оскільки вони, крім капітана, не є фігурантами кримінального провадження.

"Щодо них жодних обмежувальних заходів нами не застосовувалося. Вони громадяни України, які можуть переміщатися також, як і будь-який інший громадянин України", - додав Ребров.

Також він висловив думку, що громадяни України, згідно з Конституцією, не можуть видаватися іншим державам.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники затримали в Азовському морі риболовецьке судно «Норд». Судно, зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим, йшло під прапором Росії. На його борту перебував екіпаж у складі 10 осіб, у всіх були паспорти громадян РФ. У Держприкордонслужбі повідомили, що члени команди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Капітану «Норду» Володимиру Горбенку було оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) Кримінального кодексу України. Пізніше йому оголосили нову підозру - в незаконному занятті рибним промислом.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до президента України Петра Порошенка з проханням розглянути можливість здійснення обміну членів екіпажу судна «Норд», затриманого Державною прикордонною службою України, на членів екіпажу судна «ЯМК-0041», затриманих російськими силовиками.