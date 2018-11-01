У Львові до 100-річчя ЗУНР відкрили пам'ятник Леву (відео)

На відкриття завітав і міський голова Садовий разом з сім'єю.

Ввечері 31 жовтня у Львові відкрили пам'ятник Леву. Його звели до 100-річчя Західноукраїнської республіки.

Як ідеться у сюжеті ТСН, на триметрову скульптуру одягли краватку пластуна. Поблизу з пам'ятником розпалили вечірню ватру. Поряд з нею молоді львів'яни зігрівалися чаєм, співали стрілецькі пісні та згадували історію столітньої давнини.

Також зазначається, що до народних гулянь доєднався і мер Львова Андрій Садовий. Однак, офіціозу чи перерізання стрічок не було - міський голова прийшов з дружиною та синами-пластунами.

"Сьогодні тут зібралися молоді люди, і сто років тому молодь творила Західноукраїнську народну республіку. Країна сильних. І цей лев - у пам'ять усіх тих добрих людей", - наголосив мер Львова.

Також він розповів, що таке святкування йому до вподоби, бо молодь не цурається історії, а навпаки проявляє, за його словами, не голослівний патріотизм.