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У Львові до 100-річчя ЗУНР відкрили пам'ятник Леву (відео)

10:54, 01 листопада 2018
Суспільство
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Новий пам'ятник Леву у Львові / скріншот

Як ідеться у сюжеті ТСН, на триметрову скульптуру одягли краватку пластуна. Поблизу з пам'ятником розпалили вечірню ватру. Поряд з нею молоді львів'яни зігрівалися чаєм, співали стрілецькі пісні та згадували історію столітньої давнини. 

Також зазначається, що до народних гулянь доєднався і мер Львова Андрій Садовий. Однак, офіціозу чи перерізання стрічок не було - міський голова прийшов з дружиною та синами-пластунами.

"Сьогодні тут зібралися молоді люди, і сто років тому молодь творила Західноукраїнську народну республіку. Країна сильних. І цей лев - у пам'ять усіх тих добрих людей", - наголосив мер Львова. 

Також він розповів, що таке святкування йому до вподоби, бо молодь не цурається історії, а навпаки проявляє, за його словами, не голослівний патріотизм. 

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