У Криму відмовилися виплатити компенсацію пораненій під час бійні в Керчі студентці

Окупаційна влада назвала сім'ю Наталії неблагополучною.

Окупаційна влада Криму відмовилася виплачувати компенсацію в 500 тисяч рублів пораненій під час теракту в Керченському політехнічному коледжі 16-річній Наталії Калініченко.

Про це заявив батько Наталії - Юрій Калініченко, передає "Радіо Свобода".

За словами Юрія Калініченка, на зустрічі з жителями Керчі глава анексованого Криму Сергій Аксьонов, пояснюючи, чому сім'я Калініченко не отримала коштів, назвав її "неблагополучною" і сказав, що "грошей не велено давати".

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Учениця коледжу Наталія Калініченко опинилася в епіцентрі вибуху. Вона отримала важкі травми, в результаті яких їй ампутували ступню. Зараз вона перебуває в одній з московських лікарень. Лікування, за словами її батька, триватиме ще півроку, а коштів у сім'ї немає.

Нагадаємо, у середу, 17 жовтня, в Керченському політехнічному коледжі сталися вибух і стрілянина. Як виявилося, напад влаштував один із студентів Владислав Росляков, який потім наклав на себе руки.

В результаті нападу загинула 21 людина, постраждали близько 40. За фактом події було порушено кримінальну справу за статтею "Теракт", але пізніше її перекваліфікували на вбивство.

У Криму з 18 жовтня оголосили триденний траур, 19 жовтня в Керчі попрощалися з загиблими.

Українська прокуратура АР Крим також відкрила кримінальну справу, попередня правова кваліфікація - теракт.

23 жовтня політехнічний коледж в Керчі відновив свою роботу. Заняття почалися о 8:30, а сам навчальний процес буде проходити в іншому корпусі коледжу. Також повідомляється, що в будівлі планується провести капітальний ремонт.