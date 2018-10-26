Журналісти з'ясували, чи можливе повторення керченської трагедії у київських школах (відео)

Зазвичай у Києві зустрічають на вході до школи літні люди, які навіть у випадку виникнення загрози не змогли б зупинити зловмисника.

Журналісти вирішили перевірити, хто і як охороняє столичні школи і чи можливе в них повторення керченської трагедії.

Журналісти програми "Гроші" навідалися до чотрьох шкіл Києва, аби з'ясувати чи може до приміщення закладу пройти людина "з вулиці". Для того щоб викликати додаткову підозру, актору дали велику чорну сумку, в якій можна булоб легко пронести зброю та інші небезпечні предмети.

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До трьох з чотирьох шкіл журналістці та актору вдалося потрапити безперешкодно. Зустрічають на вході до навчального закладу зазвичай літні люди, які навіть у випадку виникнення загрози не змогли б зупинити зловмисника.

Журналісти зауважують, що при цьому батьки дітей щомісяця платять за охорону по 20 гривень, це близько 20 тисяч гривень з усієї школи. За ці кошти можна було б найняти кваліфікованого охоронця. Однак "охоронці", що працюють у школах отримують мінімальну зарплатню.

У КМДА зауважують, що у 2016-2017 роках місто витратило близько 7,4 мільйонів гривень, щоб забезпечити усі столичні школи тривожними кнопками. Однак, у коледжі в Керчі також була тривожна кнопка та відеоспостереження, проте це не врятувало від смерті 21 людину, що стали жертвами керченського стрілка, зазначили журналісти.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. У результаті події загинула 21 людина, близько 50 були госпіталізовані.