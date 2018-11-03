Українці стали рідше тримати вдома котів і собак (відео)

За статистикою, котів найчастіше заводять жінки, собак – чоловіки.

Згідно з даними соцопитування, проведеного в жовтні, тільки половина українців має вдома чотирилапого.

Натомість тварин частіше стали викидати на вулицю, йдеться в сюжеті ТСН.

У сиротинці для тварин у Вишневому під Києвом волонтери пояснюють, що заховалися подалі, бо їм і так постійно підкидають тваринок. "Частіше коробки з кошенятами, ніж із цуциками, але кошенят прилаштувати легше, ніж цуциків. Котів обіг більше, а собаки мертвим вантажем стоять", - каже завідувачка притулку Катерина Жуковська.

У притулку 130 котів та 130 песиків, із кожним роком у таких місцях порятунку тварин все більше породистих осіб. "Люди не зовсім вірно оцінюють власні сили", - пояснює волонтер Олена Купленська.

Соціологічне дослідження, яке провела компанія Research & Branding Group підтверджує, що за 5 років аж на 11% скоротилась кількість улюбленців в оселях українців. За статистикою, котів найчастіше заводять жінки, собак – чоловіки. І кота, і собаку одночасно тримають найчастіше в селах, значно менше в містечках і вже зовсім нечасто у великих містах. Не мають ані собаки, ані кота 48% українців.

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Ветеринар Сергій Сахнюк переконаний, що відповідальнішими є власники котів. "Якщо цей котик не так чхнув, поїв на п’ять хвилин пізніше, ніж зазвичай, поспав на десять хвилин довше – одразу біжать до нас, бо з ним, мабуть, щось не так", - розповідає лікар. Власники ж собак до здоров’я підопічних ставляться спокійніше.

Психолог Катерина Балінська радить, аби тварина не хворіла і не опинилася на вулиці, перед тим, як ії заводити, спочатку розібратися в собі.

"Люди, в яких є рівень відповідальності трошечки більший, то раджу заводити собачку, або якщо хочеться виховати в собі такі риси характеру. Або якщо ви трошечки ліниві, розслаблені, вам не дуже хочеться зранку кудись пнутися в будь-яку погоду, то тоді все ж таки котик", - радить експерт.

Також серед цінних зауважень: звертайте увагу на породу та темперамент тварини, будьте готові до складнощей і великої любові. "Собака більше, як дитина, а котик, як ваш підстаркуватий, трошки вередливий родич".

Щоб все-таки не говорили психологи, тварини часто обирають нас самі. От, здається тобі все життя, що ти найбільше любиш собак – а потім з’являється якийсь рудий смугастий кіт, і закохує у себе до нестями.