«Її вбили»: У Львові влаштували акцію пам’яті Катерини Гандзюк (фото)

Учасники акції пам`яті запалили на центральній міській площі свічки.

У Львові відбувся мітинг-реквієм пам'яті громадської активістки Катерини Гандзюк, яка сьогодні померла в лікарні після жорстокого нападу та декількох місяців лікування.

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Учасники акції принесли на центральну міську площу лампадки та портрети жінки. Подібні акції сьогодні організовано по всій Україні. Зокрема, у Києві люди прийшли під будівлю МВС.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували.

Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі. Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Також під домашній арешт відправлені троє підозрюваних в нападі на чиновницю - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня.

Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що Катерина Гандзюк після тривалого лікування померла. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки.