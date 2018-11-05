У Сумах пройшла акція памֹ’яті активістки Гандзюк (відео)

Присутні вшанували пам’ять Гандзюк хвилиною мовчання та запалили свічки пам’яті.

У Сумах у неділю ввечері, 4 листопада, пройшла акція памֹ’яті громадської активістки, керуючої справами Херсонської міськради та радника Херсонського міського голови Катерини Гандзюк.

Як передає кореспондент УНІАН, акція памֹ’яті «Її вбили. Суми» пройшла біля будівлі Головного управління Нацполіції в Сумській області, що на вулиці Герасима Кондратьєва, 23.

Люди організувалися через соціальні мережі. На вказане місце у визначений час прийшли близько 30 активістів.

Відомий сумський журналіст і письменник Владислав Івченко зазначив, що прийшов, щоб висловити свій гнів та обурення тим, що відбулося з Гандзюк і назвав замах на неї «розтягнутим у часі вбивством».

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«Мені здається, що жорстокіше, ніж Гандзюк, в цій країні ще не вбивали. Мало того, що позбавили людину життя, так ще примусили її мучитися і так повільно вмирати», – сказав Івченко, висловивши також занепокоєння тим, що досі не встановлені замовники замаху на Гандзюк.

Присутні вшанували пам’ять Гандзюк хвилиною мовчання та запалили свічки пам’яті.

Депутат Сумської міської ради Андрій Крамченков підняв питання легалізації носіння зброї.

«Якщо правоохоронці не здатні нас захистити, очевидно, що ми повинні подбати про себе самостійно», – підкреслив депутат.

Також один із активістів назвав абсурдом те, що після замаху на Гандзюк правоохоронці кваліфікували подію як хуліганство, і лише під тиском громадськості справу було перекваліфіковано. Він також наголосив, що сьогоднішня акція – це й нагадування правоохоронцям про те, щоб вони виконували свої обов’язки належним чином.

Оскільки вхід до будівлі ГУ НП в області віднедавна огородили, після закінчення акції її учасники залишили запалені свічки під огорожею.

Акція, що розпочалась о 19.30, тривала близько півгодини, після чого її учасники розійшлися.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під`їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв`язку з відсутністю в його діях складу злочину. Також під домашній арешт відправлені троє підозрюваних в нападі на чиновницю – В`ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня.

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У неділю, 4 листопада, стало відомо, що Катерина Гандзюк померла після тривалого лікування. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки.

Довідка УНІАН. Катерина Гандзюк – політична і громадська діячка, депутатка Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, в. о. керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, радниця Херсонського міського голови, національна волонтерка ООН, аспірантка Національної академії державного управління при Президентові України, громадська активістка у сфері доступу до публічної інформації, координаторка Центру політичних студій та аналітики в Херсонській області.