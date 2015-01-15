Прокурор Обухівського району хотів отримати землю за закриття справи

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, трьох з семи підозрюваних затримали під час нотаріального оформлення угоди "добровільного" дарування земельної ділянки, пише Українська правда.

Окрім прокурора Обухівського району, до складу злочинної групи входили начальник відділу прокуратури цього ж району, слідчий місцевого райвідділу міліції, двоє адвокатів та ще двоє громадян.

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"Прокурора-здирника та інших "правоохоронців", думаю, затримаємо найближчим часом. Далі – слідство і суд. Безумовно і за всією суворістю!" – пообіцяв Аваков.