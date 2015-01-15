Прокурор Обухівського району хотів отримати землю за закриття справи
23:35, 15 січня 2015Суспільство
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Група підозрюваних, на чолі якої – прокурор Обухівського району Київської області, пропонував закрити кримінальне провадження в обмін на підписання дарчої на землю.
Прокурор Обухівського району хотів отримати землю за закриття справи / ТСН
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, трьох з семи підозрюваних затримали під час нотаріального оформлення угоди "добровільного" дарування земельної ділянки, пише Українська правда.
Окрім прокурора Обухівського району, до складу злочинної групи входили начальник відділу прокуратури цього ж району, слідчий місцевого райвідділу міліції, двоє адвокатів та ще двоє громадян.
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"Прокурора-здирника та інших "правоохоронців", думаю, затримаємо найближчим часом. Далі – слідство і суд. Безумовно і за всією суворістю!" – пообіцяв Аваков.
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