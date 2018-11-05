На Козерогів та Левів чекає успіх: гороскоп на тиждень

З'явився гороскоп на тиждень, так, на Тільців чекає просування у кар'єрі, а на Левів - грошова винагорода.

Астрологи склали гороскоп на тиждень, що дозволить кожному зі знаків Зодіаку зазирнути в майбутнє і знайти відповіді на багато актуальних питань.

Згідно з прогнозами астрологів, на Козерога чекає успіх, а Стрільцю знадобиться допомога, передають "Факти".

ОВЕН. Останнім часом ви занадто вимогливі до себе, через що виникає невдоволення і псується настрій. Перегляньте свою позицію, частіше хваліть себе. На службі можете розраховувати на підтримку колег та керівництва.

ТІЛЕЦЬ. Просування у кар'єрному плані гарантоване вам, тож можете підбадьоритися. Слід проявити максимальну обережність при роботі з діловими паперами, щоб не припуститися прикрої помилку, виправити яку виявиться непросто.

БЛИЗНЮКИ. Зупинятися на досягнутому та розслаблятися — це не ваш метод. Сміливо приступайте до нових проектів, зараз вам багато чого під силу. Досить імовірно, що завдяки доступу до нового джерела інформації збагатите себе корисними знаннями.

РАК. Бажано не звалювати на себе весь вантаж відповідальності за спільну справу, а звернутися по допомогу до колег — спільно можна досягти більш високих результатів. Успіх на діловому терені буде залежати від вашої комунікабельності.

ЛЕВ. Без жалю прощайтеся зі старим та йдіть назустріч новому. Ваш високий діловий потенціал буде гідно оцінений керівництвом, тому можете розраховувати не тільки на похвалу, але й на грошову винагороду.

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ДІВА. Ваша самооцінка, можливо, дещо занижена, що заважає роботі та налагодженню корисних зв'язків. Позбавляйтеся комплексів, будьте впевненішим у собі. Допоможуть вам у цьому спеціальні методики, робота над собою.

ТЕРЕЗИ. Вміння критично ставитися до власної персони та помічати найдрібніші деталі допоможе домогтися прекрасних результатів у роботі, піднятися на більш високу сходинку кар'єрних сходів. У найбільш важливих проектах заручіться підтримкою впливових осіб.

СКОРПІОН. Майбутній період часу обіцяє бути спокійним, ніяких сюрпризів не очікується. Не відкидається, що отримаєте досить вигідну пропозицію, але будьте готові, що доведеться викластися на повну.

СТРІЛЕЦЬ. Непогано б зайнятися самоосвітою. Ви потребуєте також допомоги колег. Не соромтеся запитувати і ставити запитання, в результаті від цього тільки виграєте. Товариськість і готовність до компромісу допоможуть вам у вирішенні складних завдань.

КОЗЕРІГ. Різноманітні справи, яких очікується чимало, не стомлять вас, а навпаки, забезпечать впевненість у власних силах. Ніщо не повинно завадити вашому діловому успіху, тож міливо йдіть до наміченої мети, не озираючись назад.

ВОДОЛІЙ. Головне для вас зараз — обрати правильну стратегію і тактику. Наразі ви готові до того, щоб братися за серйозні завдання, які вимагають великих знань, сил. Можна призначати зустрічі діловим партнерам.

РИБИ. Слід змиритися з тим, що з усіма справами впоратися не вдасться, тому необхідно визначити для себе пріоритети та вирішувати проблеми у міру їхнього надходження. Поспіх здатний погіршити якість роботи, не варто про це забувати.