Новий термінал Донецького аеропорту перебуває під контролем українських військових - штаб АТО

Новий термінал Донецького аеропорту перебуває під контролем сил антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконувач обов’язків речника Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожКомбат про бій в донецькому аеропорту: Інтенсивність вогню абсолютна, більше не буває

«Я уточнював ситуацію щодо Донецького аеропорту півгодини тому – ситуація не змінилась, там було затишшя», - зазначив він.

Також Матюхін констатував, що «новий термінал аеропорту Донецька перебуває під контролем сил АТО».

Як повідомляв УНАІН, вчора, 15 січня, весь день не вщухали бої за Донецький аеропорт між російсько-терористичними військами та силами АТО.