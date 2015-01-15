Місія ОБСЄ прибула у Донецький аеропорт, біля нового терміналу триває бій

Місія ОБСЄ прибула в Донецький аеропорт, проте її можуть обстріляти бойовики, що ведуть бій з силами АТО у новому терміналі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Читайте такожБойовики хваляться, що майже захопили аеропорт. Військові визнають, що йде бій за термінал

«Представники Спільного центру координації нагляду за лінією розмежування, до складу якої входять російські, українські офіцери, та ОБСЄ зараз прибули до Донецького аеропорту і наближаються до старого терміналу», - сказав він.

Проте, за словами Лисенка, «зараз біля нового терміналу триває бій та одразу йде попередження про те, що терористи, які будуть знаходитись з боку нового терміналу, можуть обстріляти представників місії і спровокувати скандал, тобто готується провокація проти місії ОБСЄ і нашої спільної групи».