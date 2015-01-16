Бойовики під час штурму використали у Донецькому аеропорту димові шашки - волонтер
15:08, 16 січня 2015Суспільство
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Військові у аеропорту тримають позиції, аеропорт залишається під контролем українських бійців.
Фото з місця події - Донецький аеропорт / @epoddubny
Бойовики, які наразі штурмували новий термінал Донецького аеропорту, використали димові шашки.
Про це Громадському повідомила волонтер Тетяна Ричкова.
Раніше ЗМІ повідомляли, що бойовики пустили до будівлі газ.
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Як наголосила Ричкова, військові у аеропорту тримають позиції, аеропорт залишається під контролем українських бійців.
Як повідомлялося, сьогодні вранці відновився штурм донецького аеропорту. За інформацією Юрія Бірюкова, серед захисників є поранені.
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