В Одесі затримали чоловіків, які постачали лікарням технічний кисень замість медичного

Їхніми клієнтами було більш ніж 15 комунальних медичних закладів, серед яких дитячі лікарні, пологові будинки.

В Одесі затримано двох підозрюваних, які поставляли медустановам технічний кисень замість медичного.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області з посиланням на прокурора області Олега Жученка, встановлено, що підозрювані впродовж 2017-2018 років торгували в Одеській області технічним рідким киснем.

Згідно з повідомленням, учора, 6 листопада, на підставі рішення суду двох підозрюваних затримали з метою доставки до суду для обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це керівник одеської філії підприємства, яке спеціалізується на виробництві і продажу ліків, а також його спільник - перевізник фальсифікату.

За даними прес-служби, директор філії в Одесі налагодив торгівлю на території міста і всієї Одеської області підробленими лікарськими засобами.

За попередніми підрахунками загальна сума збитку, тобто бюджетних коштів, які за договорами оплатили лікарні за технічний кисень, становить понад 2,6 млн грн.

«Їх клієнтами за цей період стали понад 15 комунальних медичних установ, серед яких дитячі лікарні, пологові будинки тощо», - наголосили в прес-службі.

Відзначається, що прокуратура області спільно з Головним управлінням Національної поліції в області та регіональним Управлінням захисту економіки органів поліції розкрили злочинну схему реалізації фальсифікованих ліків на території цілого регіону.

Затриманих підозрюють у перевезенні, зберіганні та збуті фальсифікованих ліків і заволодінні майном, зловживаючи службовим становищем (ч. 3 ст. 321-1, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).

Розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомляв УНІАН, у березні в Одеській області правоохоронці викрили підприємство, яке постачало до лікарень регіону технічний кисень замість медичного.

Довідка УНІАН. Рідкий медичний кисень - зареєстрований в Україні препарат, який застосовуються для дихання і лікувальних цілей (серцево-судинна недостатність, ішемія, гіпоксичні стани, стенокардія, пневмонія, астма, при анестезії та інших медичних випадках).