Геращенко: вибух цистерн в Харківській області був анонсований бойовиками в соцмережі

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко.

Читайте такожНа Харківщині через постріл загорілися цистерни з паливом – бізнесмен"Метод здійснення теракту визначається експертами. Скоріше всього, це було реалізовано шляхом розміщення вибухового пристрою в безпосередній близькості від корпусу цистерни. Місце теракту обрано не випадково. Станція Шебелинка знаходиться поблизу райцентру Балаклія, де знаходяться великі запаси зброї та боєприпасів. А в самому смт. Шебелинка знаходиться державний газопереробний завод з однойменною назвою", - написав він.

Також Антон Геращенко повідомив, що теракт анонсував на своїй сторінці у соцмережі відомий бойовик Філіп Єкозьянц. "Можна сказати, що сьогодні був його зоряний час. Фактично він сам в своєму чаті задокументував свою співучасть в організації терористичного акту. Коли ми рано чи пізно до нього доберемося, то він, я впевнений, отримає тривалий термін тюремного ув'язнення", - зазначив Антон Геращенко.