Валентин Резніченко: будівництво хірургічного корпусу Центру матері і дитини у Дніпрі на фініші

Вже закуплено і встановлюється нове обладнання: ангіограф та наркозно-дихальна апаратура.

У Дніпрі завершується будівництво хірургічного корпус Центру матері та дитини ім. Руднєва. Корпус буде відкритий цього року. Про це розповів голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко.

«Розвиток країни - пріоритет Президента України Петра Порошенка. Ми докорінно змінили підхід до відновлення інфраструктури області. Будуємо нові дитячі садки. Старі дороги не латаємо - замінюємо все дорожнє покриття. Якщо реконструюємо лікарні, то відновлюємо їх вже практично «з нуля». Один з таких прикладів - хірургічний корпус Центру матері та дитини ім. Руднєва в Дніпрі. За два роки перетворили руїни в сучасну лікарню. Роботи вже на фініші. Відкриття - цього року», - заявив Резніченко.

У новій будівлі замість однієї операційної буде шість. Вже закуплено і встановлюється нове обладнання: ангіограф та наркозно-дихальна апаратура. Також в оперблоці буде сучасна система подачі повітря, автоматичні двері, антибактеріальне покриття стін.

«Тиждень тому американські хірурги вперше дали наркоз новонародженому з вагою 400 грамів, використовували саме таке обладнання, яке ми отримали», - зазначив головний лікар закладу Ігор Македонський.

«Кількість операцій малюкам збільшиться в 3,5 рази - до 7000 на рік. Ми хочемо, щоб в разі проблем з дитячим здоров'ям, батькам не доводилося їздити в інші регіони або за кордон. Кваліфіковану медичну допомогу вони зможуть отримати на місці», - зазначив радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик.

Вже завершені роботи на 5, 4 і 3-му поверхах. Стіни пофарбовані в яскраві рожеві, блакитні і жовті кольори, встановлюються меблі. Тут розмістять відділення кардіохірургії, голови і шиї, реконструктивно-пластичної хірургії.

Поверхом нижче - приймальне відділення і травмпункт. Для зручності тут розмістять комп'ютерний томограф і рентген-кабінет. Ще нижче облаштують зал лікувальної фізкультури, басейн, масажні кабінети.

На кожному поверсі - одномісні і двомісні палати для малюків і їх мам. Кожен поверх розрахований на 25 місць.