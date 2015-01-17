У Запоріжжі судитимуть обвинуваченого у державній зраді екс-офіцера ЗСУ

Він звинувачується в тому, що за грошову винагороду передавав третім особам документи, що становлять військову і державну таємницю.

Читайте такожПризначено нового в.о. керівника «Украероруху» Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, зібраними доказами слідчими управління СБУ в області доведено факт спроби колишнім військовослужбовцем передати секретну інформацію представникаміншої держави, яка сприяє діяльності терористичної організації «ДНР».