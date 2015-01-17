У Запоріжжі судитимуть обвинуваченого у державній зраді екс-офіцера ЗСУ

13:25, 17 січня 2015
Суспільство
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Прокуратура Запорізької області направила в Жовтневий райсуд Запоріжжя обвинувальний акт стосовно колишнього офіцера Повітряних сил Збройних сил України.

УНИАН

Він звинувачується в тому, що за грошову винагороду передавав третім особам документи, що становлять військову і державну таємницю.

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