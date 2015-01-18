Під час вчорашнього обстрілу Попасної загинули двоє мирних жителів

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля.

Обидва загиблих отримали осколкові поранення, несумісні з життям. Ще двоє чоловіків – 30 та 62 років – були поранені й доставлені в лікарню.

Вчора і сьогодні вночі обстріли з артилерії, мінометів та «Градів» контрольованих Україною населених пунктів Луганської області тривали. У Щасті вночі реактивні снаряди із «Градів», випущені з боку контрольованої козаками так званого «всевеликого війська донского Веселої Гори», влучили в будівлю школи міліції. Один український військовослужбовець загинув.

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Інтенсивного артилерійського обстрілу зазнала Трьохізбенка Новоайдарського району. Після 3.00 кілька снарядів влучили у школу. Два корпуси зруйновані повністю, один частково, підтверджена інформація про одного загиблого військовослужбовця. В селі перебиті кілька трансформаторів, електроенергії, як і раніше немає.

Починаючи з сьогоднішнього ранку стрілянина вщухла, отже режим перемир’я на Водохреще, про який домовилися голова Луганської ОДА Москаль і глава так званої «ЛНР» Ігор Плотницький, дотримується, йдеться в повідомленні. Мобілізовано ремонтні бригади електриків і газовиків, які сьогодні й завтра мають відновити пошкоджені газопроводи та лінії електропередач у Станиці Луганській, Кримському, Трьохізбенці та інших населених пунктах.