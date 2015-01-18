У Донецьку почалися масштабні бої - ЗМІ

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Враження таке, що "Гради" стоять хіба що не поруч з кожним будинком. Детонація жахлива, дрижать стіни та вікна", - повідомляють мешканці центральних районів Донецька. Телефонна мережа постійно зайнята: люди в паніці телефонують одне одному, питають, що відбувається в місті.

Місцеві жителі повідомляють про активні бойові дії в районі Путилівського мосту, який веде від аеропорту в місто. У повідомленнях очевидців ідеться начебто також і про руйнування самого мосту.

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У Київському районі, що прилягає до аеропорту, люди повідомляють, що сидять без світла, газу та води. Також мешканці свідчать про численні потрапляння снарядів в житлові будинки - як у центрі міста, так і у прифронтових районах, неподалік від лінії вогню. Аварійні бригади не можуть виїхати до місця руйнувань через артобстріли, що не припиняються.

Частина мешканців поспіхом ховається в бомбосховищах. Так само поспіхом зачиняються продовольчі магазини в центрі міста. Припиняє роботу і центральний ринок. На деяких маршрутах повністю припинено рух громадського транспорту.