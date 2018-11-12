В Івано-Франківську "євробляхери" заблокували роботу митниці - запалили шини (фото)

Причиною протесту є нещодавні нововведення щодо оцінки вартості авто на "євробляхах".

12 листопада власники авто на іноземній реєстрації заблокували роботу митниці на вулиці Польовій в Івано-Франківську.

На місці журналісти нарахували близько 50 учасників, вони запалили шини, передає місцеве видання "Галка".

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"Люди, які мають намір розмитнити авто, протестують щодо необґрунтованого збільшення митних платежів", - йдеться у повідомленні.

Учасники акції поводяться спокійно й вимагають зустрічі з начальником митниці. ЗМІ стало відомо, що причиною протесту є нещодавні нововведення щодо оцінки вартості авто, пригнаних з-за кордону.

"Чоловіки запевняють, що митники отримали усну вказівку з Києва про перегляд тарифів. І поки їх переглядають, їхні автомобілі від п’ятниці стоять на платній стоянці – 200 гривень/день", - пишуть ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон, метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах.

Як повідомила під час свого виступу голова парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, після прийняття законопроекту в першому читанні було отримано 94 пропозиції від суб'єктів законодавчої ініціативи, з яких 8 були враховані повністю, а 6 - частково.

За її словами, закон передбачає введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його об’єму. Так, для бензинових двигунів об'ємом до 3000 і понад 3000 куб. см вводяться базові ставки відповідно 50 і 100 євро. Для дизельних двигунів об'ємом до 3500 і понад 3500 куб. см вводяться базові ставки відповідно 75 і 150 євро.

Також вводиться граничний коефіцієнт віку автомобіля, що становить 15. Тобто, для автомобілів, вік яких перевищує 15 років, буде застосовуватися коефіцієнт 15.

За словами Южаніної, передбачається використання понижуючого коефіцієнта 0,5 при розрахунку ставки податку за розмитнення раніше ввезених авто (так званих «евроблях»), якщо вона буде здійснена протягом перших 30 днів з дня набрання чинності законом.

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Раніше ввезені автомобілі з єврономерами можна буде перевести в режим імпорту, якщо буде сплачено штраф у розмірі 8500 грн.

Крім того, як зазначила Южаніна, законопроект передбачає, що надходження до державного бюджету від розмитнення автомобілів у 2018-2019 році мають бути спрямовані на пенсійне забезпечення.

«Я хочу, щоб всі молоді люди знали, що ці гроші виключно підуть до Пенсійного фонду», - сказала вона.

Варто відзначити, що після обговорення законопроекту пільговий період дії ставки 0,5 для розрахунку ставки податку за розмитнення раніше ввезених авто запропонували збільшити до 90 календарних днів з дня набрання чинності законом. Саме ця норма була підтримана депутатами.