"ВІА Гра" випустила перший кліп у новому складі (відео)

Автором пісні став композитор і незмінний продюсер групи Костянтин Меладзе.

Українська група "ВІА Гра" презентувала кліп на пісню "Я полюбила монстра" вперше після оновлення складу.

Автором пісні став композитор і незмінний продюсер групи Костянтин Меладзе, а співавтором слів виступила нова солістка Ольга Меганська, яка замінила в групі Мішу Романову.

Режисером кліпу виступив Хиндрек Маасік.

Як повідомляв УНІАН, Віра Брежнєва повністю оголилася на фото і "підірвала" Instagram.