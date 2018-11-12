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"ВІА Гра" випустила перший кліп у новому складі (відео)

16:18, 12 листопада 2018
Суспільство
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Режисером кліпу виступив Хиндрек Маасік / скріншот

Автором пісні став композитор і незмінний продюсер групи Костянтин Меладзе, а співавтором слів виступила нова солістка Ольга Меганська, яка замінила в групі Мішу Романову.

Режисером кліпу виступив Хиндрек Маасік.

Як повідомляв УНІАН, Віра Брежнєва повністю оголилася на фото і "підірвала" Instagram.

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Теги: #ВІА Гра