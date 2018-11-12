"ВІА Гра" випустила перший кліп у новому складі (відео)
16:18, 12 листопада 2018Суспільство
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Автором пісні став композитор і незмінний продюсер групи Костянтин Меладзе.
Режисером кліпу виступив Хиндрек Маасік / скріншот
Українська група "ВІА Гра" презентувала кліп на пісню "Я полюбила монстра" вперше після оновлення складу.
Автором пісні став композитор і незмінний продюсер групи Костянтин Меладзе, а співавтором слів виступила нова солістка Ольга Меганська, яка замінила в групі Мішу Романову.
Режисером кліпу виступив Хиндрек Маасік.
ВІА ГРА – «Я полюбила монстра»
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