Бойовики з автоматами та занепокоєні жителі: місія ОБСЄ розповіла, як минули псевдовибори в ОРДЛО

Спеціальна моніторингова місія відзначила невелике збільшення присутності незаконних збройних формувань у деяких частинах центру Донецька.

Деякі мирні жителі висловлювали спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ занепокоєння з приводу «голосування» на псевдовиборах на окупованій частині Донбасу, які відбулися 11 листопада.

Про це йдеться в оперативному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ щодо спостереження ситуації у галузі безпеки в день анонсованих так званих «виборів» у непідконтрольних урядові України районах на Донбасі.

"До 11 листопада в непідконтрольних урядові районах спостерігачі бачили білборди з закликом до участі у "виборах" 11 листопада та інформацією про них. На контрольному пункті в’їзду-виїзду в підконтрольній урядові Станиці Луганській команда СММ бачила білборд із попередженням проти участі в так званих "виборах", - йдеться в звіті. Зокрема, СММ бачила білборд з написом українською мовою: «СБУ попереджає: участь у виборах в ОРЛО - державна зрада».

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"11 листопада в непідконтрольному урядові Донецьку команда місії зафіксувала невелике збільшення присутності членів збройних формувань у деяких частинах центра міста. Спостерігачі бачили будівлі з табличками, на яких було написано «виборчі дільниці», ззовні більшості таких будівель стояли 2-4 особи в повному бойовому спорядженні та з автоматами. Поблизу спостерігачі бачили прилавки, подібні на ті, які використовуються на ринках. За спостереженнями місії, упродовж певного періоду часу не працювали мережі мобільного зв'язку (Vodafone та «Фенікс»)", - заявили в місії.

Також сказано, що "у період із 9 до 11 листопада декілька людей у різних населених пунктах, розташованих у непідконтрольних урядові районах Луганської області, порізно повідомили СММ, що вони «проголосували». Деякі казали, що вони не «голосували», а інші зазначили, що вони «знали про «вибори».

"У непідконтрольних урядові районах в обох областях під час розмови зі спостерігачами мирні жителі висловлювали своє занепокоєння через можливі наслідки для тих, хто «проголосує», а потім їхатиме до підконтрольних урядові районів. Інші мирні жителі поокремо ділилися своїми переживаннями щодо того, що люди відчували, що вони вимушені «голосувати», оскільки інакше можуть зіткнутися з затримками з виплатою заробітної платні або наданням послуг з охорони здоров’я в непідконтрольних урядові районах", - заявили спостерігачі.

Як повідомляв УНІАН, на території самопроголошених незаконних формувань «ДНР і «ЛНР» 11 листопада проходило «голосування» на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад». Міжнародна спільнота виступила із засудженням псевдовиборів.

У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення «виборів» на території ОРЛДО є порушенням Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові «вибори» на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їх проведення.