Бентлі, Мальдіви та позолочена квартира: журналісти розповіли про шикарне життя голови ФФУ Павелка (відео)

В період із 2015-го до 2017 року Павелко разом із цивільною дружиною витратили майже 21 мільйон гривень.

Протягом останніх кількох років нардеп від Блоку Петра Порошенка, президент Федерації футболу України Андрій Павелко вказує в декларації, що має тільки орендоване авто і 30 млн грн, а його щомісячна зарплата становить приблизно 20 тис. грн.

Водночас його цивільна дружина Катерина Чаус, яка ніде не працює, публікує в соціальних мережах фотографії на тлі дорогих квартир, машин та елітних курортів. Про це повідомляє проект журналістських розслідувань Bihus.info.

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Тільки в період із 2015-го до 2017 року Павелко разом із Чаус витратили майже 21 млн гривень.

"Він купує Бентлі, живе в квартирі за 17 000 доларів на місяць та подорожує по кращих готелях світу, не витрачаючи власні кошти. В декларації Павелка - жодних змін, майже до копійки", - зазначається у матеріалі розслідувачів.