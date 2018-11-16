Настя Каменських зачарувала мережу новими фото у розкішній сукні
Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, потішила фанатів новим образом.
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На опублікованих в Instagram фото артистка з'явилася в довгій сріблястій сукні зі шлейфом. Вибраний лук вигідно підкреслив фігуру Каменських, зокрема, пишні груди. На знімку можна побачити, що співачка схудла.
Крім того, на одній з фото поруч з Настею на фотографії позує репер Потап в стильному образі – синьому піджаку, чорній сорочці і брюках, очі він сховав за сонцезахисними окулярами.
Варто зазначити, що знімки Каменських викликали справжній фурор у мережі.
Such a great pleasure to be present at a Gala honouring 2018 Latin Recording Academy Person Of The Year - band @manaoficial ❤ Fantastic night and show to recognize an enormous contribution done by a really great band! You're real rock 🙌🏻 It was an honour to share this moment of glory with you. Special thanks goes to my friend and soulmate @annchuk for the creation of this magnificent dress @annchoo_brand 😘 #NK #Peligroso #personoftheyear #manaband #latingrammy2018 #latingrammy #lasvegas #lati
Як повідомляв УНІАН, раніше Настя Каменських опублікувала ніжний знімок, на якому позує без макіяжу.