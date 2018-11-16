Настя Каменських зачарувала мережу новими фото у розкішній сукні

Каменських постала в новому образі й захопила мережу.

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, потішила фанатів новим образом.

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На опублікованих в Instagram фото артистка з'явилася в довгій сріблястій сукні зі шлейфом. Вибраний лук вигідно підкреслив фігуру Каменських, зокрема, пишні груди. На знімку можна побачити, що співачка схудла.

Крім того, на одній з фото поруч з Настею на фотографії позує репер Потап в стильному образі – синьому піджаку, чорній сорочці і брюках, очі він сховав за сонцезахисними окулярами.

Варто зазначити, що знімки Каменських викликали справжній фурор у мережі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Настя Каменських опублікувала ніжний знімок, на якому позує без макіяжу.