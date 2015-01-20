Завтра в Україні триватиме сніжна, але тепла зима
21 січня в Україні атмосферні фронти обумовлять дощі, на півночі переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, в центрі та півдні - місцями дощу.
Завтра, 21 січня, температура повітря не зміниться, протягом дня складе 0-5 тепла, в Криму до 10 градусів тепла. Тільки на північному сході місцями очікується невеликий мороз, повідомляє Opogode.ua.
Можливе налипання мокрого снігу, ожеледь.
У західній частині вночі невеликий сніг і мокрий сніг, вдень опади припиняться. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 0-5 градусів тепла, на Закарпатті до 7 тепла.
У північних областях утримається волога погода з мокрим снігом. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень від 1 морозу до 4 градусів тепла.
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У центральних областях очікуються мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі та вдень 0-5 градусів тепла.
На сході України буде панувати волога повітряна маса, сніг і мокрий сніг. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 0-5 градусів тепла, місцями до 2 морозу.
У південній частині очікується дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі та вдень 0-6 тепла, в Криму до 10 тепла.
У Києві місцями випаде сніг і мокрий сніг. Температура повітря вночі 0-2 морозу, вдень 0-2 градуси тепла.
Вітер в Україні очікується східний і південно-східний, 5-12 м/с.