На Львівщині шахтарі заблокували трасу з вимогою виплатити їм зарплату (відео)

Працівники "Львіввугілля" стверджують, що за два місяці їм заборгували майже 250 мільйонів гривень.

У Львівській області шахтарі заблокували в'їзд на пункт пропуску Рава-Руська, вимагаючи виплатити борги по зарплатах.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У страйку прийняли участь близько сотні шахтарів «Львіввугілля». За їх даними, підприємство заборгувало за вересень і жовтень восьми тисячам робітників майже 250 мільйонів гривень. Трасу вони перекрили близько дев’ятої ранку, але колапсу на дорозі вдалося уникнути, адже мітингувальники пропускали автомобілі кожні 15 хвилин.

«У людей накипіло настільки, що вони готові до радикальних дій», - відзначив голова профспілки шахти «Міжрічанська» держпідприємства «Львіввугілля» Василь Лесняк.

Читайте такожОдесити перекрили дорогу через відсутність опалення (фото, відео)

На місце інциденту приїхали чиновники та пообіцяли прискорити виплати зарплат. Так, заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський пообіцяв, що шахтарі отримають зарплати вже сьогодні.

Шахтарі розійшлися, але пригрозили знову перекрити трасу, якщо не отримають грошей.

Нагадаємо, співробітники Дубенської районної лікарні на Рівненщині перекрили міжнародну трасу Київ-Чоп з вимогою виплатити їм зарплату, яку заборгували майже за 4 місяці.