На Рівненщині медики районної лікарні перекрили трасу Київ-Чоп з вимогою виплатити їм зарплату (відео)

На дорозі вже утворились величезні затори, з протестувальниками сваряться водії.

Співробітники Дубенської районної лікарні на Рівненщині перекрили міжнародну трасу Київ-Чоп з вимогою виплатити їм зарплату, яку заборгували майже за 4 місяці.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що лікарі та медсестри без зупину ходять пішохідним переходом із плакатами. За їх словами, вони не зійдуть з дороги, поки їм на картки не надійдуть гроші. Загалом – це близько 7 млн грн.

На дорозі вже утворились величезні затори. З протестувальниками сваряться водії.

Медики кажуть, що наразі отримали гроші лише за серпень місяць. Місцеві посадовці стверджують, що роблять усе можливе, аби розрахуватися зі співробітниками лікарні.

Раніше повідомлялось, що директорат норм і стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики розробив законопроект, який передбачає стягнення з роботодавця пені в розмірі облікової ставки Національного банку України за кожен день затримки виплати заробітної плати, якщо термін цієї затримки перевищує 15 днів.