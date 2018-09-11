Заблокована соцмережа «ВКонтакте» посіла четверте місце в рейтингу відвідуваності українцями

Також у першій десятці опинилися й інші заборонені до відвідування в Україні сайти - "Яндекс" і "Одноклассники".

Заблокована в Україні російська соціальна мережа «ВКонтакте» опинилася на четвертому місці за відвідуваністю українцями.

Про це свідчать результати дослідження інтернет-аудиторії в серпні, які провела Інтернет-асоціація України.

Так, на першому місці в рейтингу найбільш відвідуваних доменів опинився Google. Також до першої п'ятірки увійшли сайти Youtube, Facebook, «ВКонтакте» і Ukr.Net.

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Середньоденна частка аудиторії за місяць сайту Google становила 64%, а місячне охоплення аудиторії - 83%. Для «ВКонтакте» ці показники становили 16% і 32% відповідно.

У другій п'ятірці рейтингу - сайти OLX, «ПриватБанк», «Яндекс», «Однаклассники», Instagram і «Синоптик».

Як повідомляв УНІАН, 15 травня минулого року президент України Петро Порошенко підписав указ про продовження на рік санкцій проти Росії, згідно з яким в Україні заблокований доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту «1С». Доступ до російських соціальних мереж обмежено у зв'язку з блокуванням всіх ресурсів сервісу Mail.Ru Group. Під дію санкцій підпадають сайти антивірусних компаній «Лабораторія Касперського» і DrWeb.

За оцінками голови Інтернет Асоціації України Олександра Федієнка, використання українцями сумнівних безкоштовних VPN-програм (Virtual Private Network - віртуальна приватна мережа), які дозволяють користувачам обходити блокування санкційних російських сайтів і соціальних мереж, загрожує кібербезпеці країни.

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