31-й блокпост не здано - журналіст

Про це повідомляє у Facebook журналіст Роман Бочкала, який висвітлює бойові дії в зоні АТО.

"З приводу 31го блок-посту. Відставити паніку. Пост не зданий. Просто наші хлопці провели перегрупування. Різницю вловлюєте? І правильно зробили, так як впритул підійшли танки противника. Той хто голосить, що "31й зданий", мабуть, ніколи там не був і не розуміє, що з себе представляє даний опорний пункт", - написав він.

Читайте такожВчора український кордон перетнули близько 800 російських військових - РНБО"Ворог хоче взяти під контроль Кримське. Лізе з трьох сторін. Але не дарма 24ку прозвали Залізною. Хлопці тримаються! І дають гідну відсіч", - додав журналіст.

Раніше про загрозу для 31-го блокпосту повідомив комбат "Донбасу" Семен Семенченко.

Боєць "Донбасу" Євген Шевченко написав, що 31-й блокпост вже знищено і йде бій за 29-й.

31-й блокпост розташований на Бахмутській трасі.