Вартість біометричного закордонного паспорта в Україні завищена - експерт

Вартість біометричного паспорта для виїзду за кордон в Україні є дещо завищеною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник голови правління Центру політико-правових реформ Віктор Тимощук.

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"На наш погляд, суми до 300 грн цілком має вистачати на виготовлення паспорта, послуги з його видачі та на розвиток системи видачі паспортів. Вартість бланку становить 261 грн. Робочий час - до 20 хвилин на одного клієнта. Але вартість бланку є дещо завищеною. Для Молдови фінський виробник друкує паспорти за 6,6 євро, і це вже з персоналізацією документа. Тому поліграфкомбінат "Україна" мусть показати свої витрати на бланк паспорта", - сказав експерт.

За словами Тимощука, некоректним є порівнювати вартість паспорта у країнах Євросоюзу, де значно вищі доходи громадян, з Україною. Наприклад, у Чехії паспорт коштує 21 євро, у Словаччині - 33 євро.

У свою чергу, заступник голови Державної міграційної служби Тетяна Нікітіна повідомила, з чого складається кінцева вартість закордонного біометричного паспорта при оформленні його безпосередньо у ДМС: державне мито в 170 грн, послуги з оформлення - 87,15 грн, бланк - 261 грн, загалом - 518,15 грн.

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Окрім того, Нікітіна заперечила твердження експертів, що ДП "Документ" є посередницькою структурою при видачі паспортів та штучно накручує вартість паспорта. "Це держпідприємство, що діє у сфері Державної міграційної служби. Воно самостійно закупило обладнання і встановило його у своїх центрах, щоб на першому етапі надавати послуги з оформлення паспортів, оскільки в нас недостатньо робочих місць. Їхня послуга передбачена законодавстовм і вони отримують за неї 250 грн", - сказала Нікітіна.

Тимощук заявив, що ДП "Документ" бере кошти, по суті, за "посередництво при поданні громадянином внутрішнього паспора та копії ідентифікаційного коду, тобто за комфортні умови: хороше приміщення, регулювання черги. Хоча теперішній уряд з подачі Мінекономіки вніс поправки у підзаконний акт, де сказано, що не можуть належати до супутніх послуг продаж бланків документів, надання консультацій, інформації".