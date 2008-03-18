Призначений в.о. гендиректора на Харківський авіазавод

Міністерство промислової політики призначило виконуючим обов`язки генерального директора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (ХДАВП) Степана ФЕДАКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпромполітики, наказом міністра Володимира НОВИЦКОГО від 11 березня 2008 року С.ФЕДАК призначений в.о. гендиректора з 12 березня.

Зазначимо, що C.ФЕДАК, який до цього працював директором департаменту з розвитку ХДАВП, змінив на посаді в.о. гендиректора Сергія ЗАДОРОЖНОГО, який був призначений керівником заводу 8 травня 2007 року. До цього декілька років заводом керував Павло НАУМЕНКО.

За інформацією прес-служби міністерства, цим же наказом С.ЗАДОРОЖНОМУ доручено приступити до виконання своїх безпосередніх обов`язків - директора департаменту з комерційних питань.

Цим же наказом міністр зобов`язав директора Департаменту розвитку і функціонування оборонно-промислового комплексу Владимира СИРЕНКА і начальника Контрольно-ревізійного управління Мінпромполітики Миколу МІНЧЕНКА забезпечити проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.

Міністр також доручив Олегу ШЕВЧЕНКУ - генеральному директору – голові правління Державного авіабудівного концерну «Авіація України», до складу якого входить Харківський авіазавод, спільно з В.СИРЕНКОМ у місячний термін подати на узгодження в Мінпромполітики кандидатуру генерального директора підприємства для укладення з ним контракту.

Довідка УНІАН. С.ФЕДАК народився 4 липня 1957 р. в м. Інта (Комі АССР). Закінчив Харківський авіаційний інститут ім. Жуковського за спеціальністю літакобудування (кваліфікація - інженер-механік). На авіазаводі працює з 1980 р. У вересні 2002 р. був призначений директором програми з виробництва літака АН-140 у замовника, в грудні 2002 р. - директором департаменту з виробництва ХДАВП.