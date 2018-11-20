Стало відомо про нову проблему Кримського моста
10:22, 20 листопада 2018Суспільство
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У темний час доби не працює освітлення на мосту на ділянці в 50 метрів. Освітлення на ній немає вже більше місяця.
Не освітлюють дорогу понад 20 лампочок / "Керч.фм"
ЗМІ дізналися про нову проблему Кримського мосту. Так, на автоподходах до мосту, з боку Краснодарського краю Росії, частково не працює освітлення.
Про це повідомляє видання "Керч.фм".
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У темний час доби не працює освітлення приблизно на ділянці в 50 метрів. Не освітлюють дорогу понад 20 лампочок, повідомляє місцевий мешканець.
«Ділянка хоч і не велика, але не приємно. Освітлення на ній вже немає більше місяця. Також варто замінити лампочки, що перегоріли», - написав керчанин.
Як повідомляв УНІАН, будівельники Кримського моста візьмуться за новий мегапроект.
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