Стало відомо про нову проблему Кримського моста

У темний час доби не працює освітлення на мосту на ділянці в 50 метрів. Освітлення на ній немає вже більше місяця.

ЗМІ дізналися про нову проблему Кримського мосту. Так, на автоподходах до мосту, з боку Краснодарського краю Росії, частково не працює освітлення.

Про це повідомляє видання "Керч.фм".

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У темний час доби не працює освітлення приблизно на ділянці в 50 метрів. Не освітлюють дорогу понад 20 лампочок, повідомляє місцевий мешканець.

«Ділянка хоч і не велика, але не приємно. Освітлення на ній вже немає більше місяця. Також варто замінити лампочки, що перегоріли», - написав керчанин.

Як повідомляв УНІАН, будівельники Кримського моста візьмуться за новий мегапроект.