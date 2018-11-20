Суд у справі ДТП в Харкові: захиснику Дронова пояснюють висновки експертизи за допомогою іграшкової машинки (фото, відео)

Суд у справі ДТП у Харкові за участю Зайцевої відхилив заяву захисника Дронова про відвід експертів.

У Київському районному суді Харкова продовжують розглядати справу про ДТП на вулиці Сумській в жовтні 2017 року, в результаті якої загинули шість осіб.

На сьогоднішньому засіданні розглядають заяву захисту водія Volkswagen Геннадія Дронова про відвід експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Бокаріуса, передає "Медіапорт".

На суд з'явилися троє з чотирьох експертів НДІ. Ще одна, за словами її колеги, на лікарняному. Суд вирішив, що розглядати питання про відвід можна й без неї.

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Всі три експерти заявили, що заяви захисника Дронова Сергія Перепелиці про відвід безпідставні. За їхніми словами, у них є відповідна кваліфікація та досвід для проведення такого роду досліджень.

Сторона обвинувачення також вважає, що підстав для відводу немає. Такої ж думки дотримується й адвокат водія Lexus Олени Зайцевої Зайцевої Юлія Козир.

Представники потерпілих Лариса Матвєєва і Олександр Дрижанов, а також потерпілий Ігор Берченко підтримали заяву про відвід. Ще один представник потерпілих, Микола Василяка, підтримав сторону обвинувачення.

Суддя Віктор Попрас у відводі експертів відмовив. На його думку, адвокат Дронова не надав докази, які відкидають можливість участі зазначених експертів.

Також повідомляється, що експерт у справі про ДТП на Сумській намагається пояснити захиснику Дронова висновки експертизи за допомогою іграшкової машинки.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою проводила огляд Зайцевої після аварії, зникла.