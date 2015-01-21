Американці створили 3D-мапу знищеного Донецького аеропорту

У США учасники спільноти дрон-журналістики (PSDJ) створили тривимірну мапу руйнувань в аеропорту Донецька, де тривають важкі бої між "кіборгами" та бойовиками, передає ТСН.ua.

Американці використали відео українських розвідників з групи "Армия-SOS", які вони зафільмували за допомогою дрону. На кадрах видно масштабні руйнування летовища з висоти пташиного польоту. За тиждень воно назбирало на YouTube понад 1,7 мільйонів переглядів.

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Фахівці спільноти дрон-журналістів зі США вирішили створити інформативну тривимірну карту, яка ілюструє масштаби руйнувань в аеропорту, на диспетчерській вежі та злітній смузі. Основою 3D-мапи стало відео українських розвідників та супутникові знімки Google Earth.