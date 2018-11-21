Наїзд на "копа" і блокування доріг по всій країні: у поліції розповіли, як минув день масштабних протестів

Акції протесту водіїв автівок на єврономерах проходили у 20 регіонах України, включаючи місто Київ.

Поліція відкрила два кримінальні провадження через порушення під час акцій протесту водіїв, що мають автівки на єврономерах. Обидва провадження відкрили у Рівненській області.

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Про це у коментарі «Громадському радіо» повідомив речник Нацполіції Києва Ярослав Тракало.

Одне із проваджень відкрите за статтею «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу», інше – «блокування транспортних комунікацій».

«Водій одного транспортного засобу, який брав участь у акції, наїхав на ногу співробітнику патрульної поліції. Водія доправили до відділку поліції. Він був опитаний та його відпустили», — повідомив Тракало.

Крім цього Ярослав Тракало зазначив, що поки кримінальне провадження за фактом «блокування транспортних комунікацій» відкриті лише на Рівненщині, проте не виключено, що їх почнуть і в інших областях України.

Акції протесту водіїв автівок на єврономерах проходили у 20 регіонах України, включаючи місто Київ. Участь у них взяли близько 5 тисяч громадян, додав Тракало.