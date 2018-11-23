Стало відомо, коли Міністерство у справах ветеранів запрацює у повному обсязі

Сьогодні Верховна Рада за поданням уряду призначила главою Міністерства у справах ветеранів Ірину Фріз.

Міністерство у справах ветеранів у повному обсязі запрацює у червні 2019 року.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Прямий" розповіла міністр у справах ветеранів Ірина Фріз.

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"Я думаю, що вітання я буду приймати тоді, коли ми будемо демонструвати хоча б проміжні результати нашої діяльності, бо насправді процес утворення міністерства, на жаль, довгий за нашими процедурними правилами, і відповідно у повному обсязі міністерство зможе запрацювати лише з червня місяця. Ми маємо пройти довгу процедуру призначення державного секретаря, затвердження штатної структури, формування штатної структури. Але, попри всі ці бюрократичні перепони я можу вже зараз зазначити, що ми продовжимо проектну роботу і в нас вже є підтримка наших міжнародних донорів окремих проектів.

Ми будемо запускати процес утворення Єдиного державного реєстру ветеранів. Ми будемо формувати онлайн-кабінет для ветеранів. Тобто, у нас багато планів і я дуже дякую проектному офісу при Комітеті у справах ветеранів, який зробив майже 90% необхідної роботи для того, щоб розпочати роботу, вже неочікуючи юридичних формальних затверджень", - розповіла вона.

22 листопада Верховна Рада за поданням уряду призначила главою Міністерства у справах ветеранів Ірину Фріз.